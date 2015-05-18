أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"أطباء بلا حدود" تتسلم جثمان الطيار المغربى باليمن

Google+ Print
"أطباء بلا حدود" تتسلم جثمان الطيار المغربى باليمن "أطباء بلا حدود" تتسلم جثمان الطيار المغربى باليمن
تسلمت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الإثنين، جثمان الطيار ياسين محيتى قائد الطائرة المغربية "إف 16" التى سقطت الأسبوع الماضى فى محافظة صعدة شمال اليمن.

وذكرت وكالة "خبر" التابعة لحزب المؤتمر اليمنى، أن وساطة قادها جمال بن عمر المبعوث الأممى السابق إلى اليمن، تكللت بالنجاح، ووصلت طائرة خاصة إلى مطار صنعاء فى وقت سابق لنقل الجثمان إلى المغرب.

يذكر أن جمال بن عمر مغربى الجنسية وقد قضى 4 أعوام فى منصبه باليمن ويتمتع بعلاقات جيدة مع جميع السياسين فى اليمن

وكان الطيار المغربى الملازم ياسين محيتى قد سقطت طائرته فى طلعة جوية على محافظة صعدة يوم 10 مايو الحالى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365