"أطباء بلا حدود" تتسلم جثمان الطيار المغربى باليمن

تسلمت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الإثنين، جثمان الطيار ياسين محيتى قائد الطائرة المغربية "إف 16" التى سقطت الأسبوع الماضى فى محافظة صعدة شمال اليمن.

وذكرت وكالة "خبر" التابعة لحزب المؤتمر اليمنى، أن وساطة قادها جمال بن عمر المبعوث الأممى السابق إلى اليمن، تكللت بالنجاح، ووصلت طائرة خاصة إلى مطار صنعاء فى وقت سابق لنقل الجثمان إلى المغرب.

يذكر أن جمال بن عمر مغربى الجنسية وقد قضى 4 أعوام فى منصبه باليمن ويتمتع بعلاقات جيدة مع جميع السياسين فى اليمن

وكان الطيار المغربى الملازم ياسين محيتى قد سقطت طائرته فى طلعة جوية على محافظة صعدة يوم 10 مايو الحالى.

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