بالفيديو - صلاح يسجل في فوز عريض لفيورنتينا على بارما

سجل محمد صلاح نجم فيورنتينا هدفا لفريقه وقاده لفوز عريض على بارما بنتيجة 3-0 يوم الاثنين.

وحل بارما ضيفا على فيورنتينا ضمن الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

وبدأ صلاح المباراة بشكل أساسي وظل في الملعب حتى الدقيقة 79 شهدت عدة محاولات على المرمى.

وافتتح جونزالو رودريجز مدافع فيورنتينا أهداف اللقاء برأسية بعد تشتيت خاطئ لمدافع بارما في الدقيقة 13.

وأضاف ألبرتو جيلاردينو ثاني أهداف الفيولا في الدقيقة 31 برأسية أخرى قابل بها كرة عرضية من ركلة ركنية.

وترجم صلاح مجهوده في اللقاء بهدف رائع بقدمه اليمنى في الدقيقة 56، فقد راوغ مدافع بارما بقدمه اليمنى وسدد قوية في المرمى.

ورفع الفيولا رصيده إلى 58 نقطة في المركز الخامس بجدول الكالتشيو.

شاهد هدف صلاح الرائع من هنا

شاهد أهداف الفيولا في بارما من هنا