حبس سيدة انتحلت صفة صحفية بسوهاج ونصبت على مواطنين 15 يوما

قررت محكمة سوهاج الجزئية حبس المتهمة "ك.ا" خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق فى واقعة المحضر رقم 1833 إدارى قسم ثان سوهاج والخاص بقيام المذكورة بالتردد على المصالح الحكومية والمسئولين التنفيذيين بالمحافظة مدعية على خلاف الحقيقة كونها صحفية وزوجة أحد السادة المستشارين بمكتب النائب العام.

وتأكدت تلك المعلومات بالاتصال بـ"عصام.أ.م" القائم بعمل مدير مكتب محافظ الإقليم، بقيام المذكورة بالتردد على مكتب المحافظ منتحلة ذات الصفة ومعها عدد من الطلبات الخاصة بالمواطنين ترغب فـى الحصول على موافقة السيد المحافظ عليها حيث قام مدير مكتب محافظ الإقليم بتحرير مذكرة بالواقعة وأرفق بها المستندات والطلبات التى تقدمت بها المذكورة.

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