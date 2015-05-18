بقال ينهى حياة عامل فى كفر الشيخ لمعاكسة ابنة شقيقه

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ فى ضبط بقال لاتهامه بقتل عامل إثر وقوع مشاجرة بينهم على معاكسة فتاة بمركز دسوق، حيث لقى "محمد. أ. ع" 25 سنة، عامل مصرعه إثر إصابته بجرح قطعى بالرقبة على يد بقال، طعنه خلالها بـ"مطواة" بسبب معاكسة ابنة شقيقه بإحدى قرى مركز دسوق.

كان اللواء عبد الرحمن شرف، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مأمور مركز دسوق، يفيد وصول جثمان "محمد. أ. ع"، 25 سنة، عامل مصاب بجرح قطعى بالرقبة لمستشفى دسوق العام، فانتقلت قوة من مباحث المركز للمستشفى وبسؤال شقيق المجنى عليه أقر بحدوث مشادة كلامية ومشاجرة مع "محمد. إ". أ، 60 سنة، بقال، طعن خلالها المجنى عليه بـ"مطواة" فى رقبته من الناحية اليمنى بسبب معاكسة ابنة شقيقه بقرية "محلة أبو على” التابعة لمركز دسوق، وتم ضبط المتهم والسلاح، تحرر المحضر رقم 10203 لسنة 2015 جنح مركز دسوق، وجارِ العرض على النيابة للتحقيق.