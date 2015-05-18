أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

استمرار الجهود لكشف هوية مجهولين أطلقوا النار على محام بساقلته

Google+ Print
استمرار الجهود لكشف هوية مجهولين أطلقوا النار على محام بساقلته استمرار الجهود لكشف هوية مجهولين أطلقوا النار على محام بساقلته
يكثف ضباط مباحث مركز شرطة ساقلته جهودهم لكشف هوية مجهولين أطلقوا الرصاص على منزل محامٍ وأشعلوا النار فى جزء من سيارته.

تلقى مركز شرطة ساقلته بلاغًا "علاء.م.ا" - 47 سنة - محام ومقيم فى بندر ساقلته بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية على منزله وإشعال النيران بالإطار الأمامى الأيمن لسيارته "54605 ملاكى" ما أسفر عن احتراق الفانوس ولاذوا بالفرار.

بعد إخطار اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج تشكل فريق بحث برئاسة اللعميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وعضوية العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث شرق سوهاج والرائد مصطفى أبو المجد رئيس مباحث ساقلته وتوصلت تحرياته إلى عدم وجود خلافات بين المحامى وغيره وبإخطار النيابة أمرت بسرعة كشف غموض الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365