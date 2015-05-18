استمرار الجهود لكشف هوية مجهولين أطلقوا النار على محام بساقلته

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة ساقلته جهودهم لكشف هوية مجهولين أطلقوا الرصاص على منزل محامٍ وأشعلوا النار فى جزء من سيارته.

تلقى مركز شرطة ساقلته بلاغًا "علاء.م.ا" - 47 سنة - محام ومقيم فى بندر ساقلته بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية على منزله وإشعال النيران بالإطار الأمامى الأيمن لسيارته "54605 ملاكى" ما أسفر عن احتراق الفانوس ولاذوا بالفرار.

بعد إخطار اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج تشكل فريق بحث برئاسة اللعميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وعضوية العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث شرق سوهاج والرائد مصطفى أبو المجد رئيس مباحث ساقلته وتوصلت تحرياته إلى عدم وجود خلافات بين المحامى وغيره وبإخطار النيابة أمرت بسرعة كشف غموض الواقعة.