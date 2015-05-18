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تحرير الطفل المختطف بنجع حمادى والقبض على مرتكبى الواقعة

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تحرير الطفل المختطف بنجع حمادى والقبض على مرتكبى الواقعة تحرير الطفل المختطف بنجع حمادى والقبض على مرتكبى الواقعة
أكد مصدر أمنى أن الأجهزة الأمنية بفرع البحث الجنائى بنجع حمادى تمكنت من تحرير الطفل المختطف منذ أكثر من أسبوعين بنجع حمادى، والقبض على مرتكبى الواقعة.

ونجحت قوة أمنية، برئاسة العميد وليد رشدي، مأمور مركز شرطة نجع حمادى فى تحرير الطفل أنطونويس هانى زكى (8 سنوات)، والذى تم اختطافه على يد مسلحين بوسط مدينة نجع حمادى منذ 17 يومًا أثناء ذهابه للامتحان برفقة والدته .

ومن جانبه أضاف المصدر أن الطفل بصحة جيدة، وجارٍ تسليمه لأهله، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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