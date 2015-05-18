غدا.. نظر استئناف مستريحة الإسماعيلية على حبسها 3 سنوات

تنظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر غدا الثلاثاء الاستئناف المقدم من إيمان أحمد حمودة والمعروفة إعلاميا بـ"مستريحة" الإسماعيلية على حكم حبسها 3 سنوات، فى اتهامها بالنصب على المواطنين فى 70 مليون دولار بزعم توظيفها والمضاربة فى بورصة العملات المعروفة بـ"فوركس".

كانت محكمة مدينة نصر قضت، برئاسة المستشار محمد البغدادى، وأمانة سر حسام محمد بحبس موظفتين 3 سنوات مع الشغل وكفالة نصف مليون جنيه، لاتهامهما بالنصب على 13 مواطنا فى 10 ملايين جنيه بعدما أوهمتا المجنى عليهم بأنهما تعملان بشركة للخدمات البترولية واتفقتا معهم على شراء بضائع عبارة عن شاشات وأجهزة كهربائية وسلع معمرة، وحررتا شيكات لهما بقيمة البضائع، وعند السداد ماطلت المتهمتان ورفضتا سداد ثمن البضائع، فحرر الضحايا محاضر ضدهما بقسم شرطة أول مدينة نصر وأحالتهما النيابة للمحكمة.

وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار محمد فودة المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية وهيئة الرقابة المالية، مع الدكتورة "إيمان أحمد عطية حمودة بتهمة قيامها بتوظيف الأموال وتقديم استشارات مالية بالمخالفة للقانون وتلقيها مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية وتوظيفها فى المضاربة على العملات الأجنبية والمعروف بـ"الفوركس" وامتناعها عن إعطائهم الأرباح.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة "إيمان" أنشأت شركة باسم "استوك سنتر" وغيرتها إلى "تريد سنتر" لتقديم استشارات مالية فى سوق البورصة بالمخالفة لقانون 95 لسنة 1992 لسوق المال ومقرها مكرم عبيد بمدينة نصر القاهرة.

وكشفت التحريات أن المتهمة تلقت أموالا بعملات أجنبية من مواطنين وتوظيفها لهم فى مجال المضاربة "الفوركس" وإعطائهم أرباحا بقيمة 12 إلى 20% كل ثلاثة شهور بالمخالفة لقانون 146 لسنة 1988، وقامت بسداد قيمة الأرباح لمدة شهرين ثم امتنعت عن دفاع أرباح العملاء.

وتمكن المقدم تامر عويس والرائد مصطفى خضر من مداهمة مقر الشركة بمدينة نصر حال تواجد المتهمة هناك، وتم التحفظ على جميع المستندات الموجوده والتى أثبتت تلقيها 70 مليون دولار من عدة مواطنين حصيلة نشاطها الإجرامى.