محلب يصل عزاء شقيقة الجنزورى وسط حراسة مشددة

- المشير طنطاوى ووزراء سابقون وحاليون يقدمون واجب العزاء فى شقيقة الجنزورى

شاركت مجموعة من الشخصيات العامة فى عزاء شقيقة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس، كان أبرزهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الذى وصل مقر العزاء وسط حراسة أمنية مشددة، بالإضافة إلى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعدد من البرلمانيين السابقين.

- سامى عنان ووزير الداخلية وأحمد الزند يشاركون فى عزاء شقيقة الجنزورى