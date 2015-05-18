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بالفيديو.. خالد صلاح يعرض تسجيلا لقناة إخوانية تحرض على قتل القضاة

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بالفيديو.. خالد صلاح يعرض تسجيلا لقناة إخوانية تحرض على قتل القضاة بالفيديو.. خالد صلاح يعرض تسجيلا لقناة إخوانية تحرض على قتل القضاة
عرض الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، لمداخلة هاتفية لأحد أعضاء جماعة الإخوان يدعى "أكرم كساب" مع إحدى قنوات الجماعة يحرض فيها بشكل فاضح على قتل القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب، حيث قال "الخلاص من القضاة فريضة شرعية وضرورة بشرية وثورية".

وتطاول الشخص المنتمى للجماعة الإرهابية على القضاة حيث وصفهم بـ"البهائم"، وزعم أن القاضى عبد تنازل عن حريته وأصبح ألعوبة فى يد النظام.

ووصف "صلاح" عبر برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، هذا الحديث بـ"القبيح"، وتسائل "هل يوجد عدوان أكبر من هذا؟" مضيفا: "لو سجلنا للناس دى وعرضنا فيديوهاتهم على السفارات الأجنبية الموقف من هيتغير، لكن لو قعدنا نشتم ليل نهار مش هنغير حاجة من الواقع لأننا هنبقى بنهوهو على بعض"، موضحًا أن الواقع يتغير بفعل مخطط ومنظم.


>التوك شو: خالد صلاح يشيد بخطاب السيسى.. ويؤكد: ملم بقضايا الدولة.. أحمد موسى: القائمون على حديثه تعاملوا معه بشكل غير مهنى.. وزير السياحة: انطلاق حملة تنشيط السياحة 25 مايو الجارى لمدة 6 أشهر

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مصر 365

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