بالفيديو.. خالد صلاح يعرض تسجيلا لقناة إخوانية تحرض على قتل القضاة

عرض الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، فيديو لمداخلة هاتفية لأحد أعضاء جماعة الإخوان يدعى "أكرم كساب" مع إحدى قنوات الجماعة يحرض فيها بشكل فاضح على قتل القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب، حيث قال "الخلاص من القضاة فريضة شرعية وضرورة بشرية وثورية".

وتطاول الشخص المنتمى للجماعة الإرهابية على القضاة حيث وصفهم بـ"البهائم"، وزعم أن القاضى عبد تنازل عن حريته وأصبح ألعوبة فى يد النظام.

ووصف "صلاح" عبر برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، هذا الحديث بـ"القبيح"، وتسائل "هل يوجد عدوان أكبر من هذا؟" مضيفا: "لو سجلنا للناس دى وعرضنا فيديوهاتهم على السفارات الأجنبية الموقف من مصر هيتغير، لكن لو قعدنا نشتم ليل نهار مش هنغير حاجة من الواقع لأننا هنبقى بنهوهو على بعض"، موضحًا أن الواقع يتغير بفعل مخطط ومنظم.

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