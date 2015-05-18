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وزير التعليم: 204 آلاف تلميذ ابتدائى حصلوا على "صفر" فى امتحان الإملاء

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وزير التعليم: 204 آلاف تلميذ ابتدائى حصلوا على "صفر" فى امتحان الإملاء وزير التعليم: 204 آلاف تلميذ ابتدائى حصلوا على "صفر" فى امتحان الإملاء
قال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، إن هناك 204 آلاف تلميذ فى الابتدائى حصلوا على "صفر" فى امتحان الإملاء، مشيرًا إلى أن الوزارة تواجه مشكلة انتهاء الطلاب من مرحلة التعليم الابتدائى وهم لا يجيدون القراءة والكتابة.

وأشار الرافعى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، إلى أن هناك اختبارات تشخيصية بالمركز القومى للامتحانات، وبرنامج علاجى لمدة 8 شهور لعلاج المشكلة، وتم تطبيق الاختبار فى 22 أبريل على جميع تلاميذ الصف الثالث والرابع الابتدائى، وهم 2 مليون و800 ألف.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن حوالى 30% من طلاب الصف الرابع الابتدائى، و33% من الصف الثالث رسبوا، موضّحًا أنه يتم معرفة المدرسين الذين يدرسون للتلاميذ لتدريبهم لمعالجة المشكلة لدى الطلاب.

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