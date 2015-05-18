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“الصحة”: “أوليسيو” سيكون بديلًا عن “الإنترفيرون” ومتواجد في 31 مركزًا

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“الصحة”: “أوليسيو” سيكون بديلًا عن “الإنترفيرون” ومتواجد في 31 مركزًا “الصحة”: “أوليسيو” سيكون بديلًا عن “الإنترفيرون” ومتواجد في 31 مركزًا

الدكتور حسام عبدالغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى بإسم وزارة الصحة ، إن استخدام عقار “أوليسيو” يقلل فترة العلاج لمرض فيروس “سى”، موضحاً أن العقار لا يحتاج لعقاقير مساعدة معه على خلاف “سوفالدي”.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، أن “أوليسيو” سيكون بديلاً عن “الإنترفيرون” ومتواجد في 31 مركزًا للكبد بالجمهورية، مشيرًا إلى توفر العقار بسعر 9700 جنيه بالصيدليات والأسواق الحرة.

وأشار المتحدث، أن وزارة الصحة تجري حاليًا مفاوضات لإدخال الجيل الثاني من علاج فيروس سي الذي يتيح إستخدم نوع واحد من الدواء بدلاً من الأقراص مع الإستمرار في العلاج بالسوفالدي.

وأكد عبدالغفار أن تغيير الأدوية المستخدمة في علاج فيروس سي، يأتي في إطار مواكبة التطورات التي تحدث علي الساحة العالمية الطبية، وليس إخفاقًا لنوع معين من العقاقير.

وتابع أن وزارة الصحة تجري مفاوضات لخفض سعر عقار “الهارفوني” لأقل من 400 دولار وأيضًا إلى تخفيض سعر عقار الأوليسيو من 2760 إلى 2400 جنيه، مؤكدًا أنه لا صحة لما تردد حول عدم فعالية العقار المستخدم لعلاج فيروس سي.

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