قاضى أحداث "الإرشاد": الإرهابيون ضعاف الشخصية "وبيتعمل لهم غسيل مخ"

أكد المستشار معتز خفاجى، قاضى قضيتى أحداث مكتب "الإرشاد" و"أجناد مصر "، الذى تعرض لمحاولة اغتيال منذ أيام، أن التأمين الخاص به كاف ورجال الشرطة لا ينامون ليلا ولا نهاراً، وأن تلك الحوادث التى يتعرضون لها متوقعة من الجماعات الإرهابية والعصابات.

وأعرب خفاجى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة "الحياة"، عن حزنه من أن الذين ينفذون تلك العمليات مصريون، مؤكّدًا أن هؤلاء الإرهابيين مغيبون ويدعون أنهم يفهمون كل شىء.

وتابع: "كلهم بيكونوا جهلة بمعنى كلمة الجهل ولا يفقهون شيئا لا فى علم ولا دين، وبيتعمل لهم غسيل مخ"، مشيرا إلى أنهم ضعاف الشخصية وتتمكن الجماعات من السيطرة عليهم.

ووصف المستشار معتز خفاجى أن من يزرع القنابل فى الأماكن المختلفة بـ"الحقراء" قائلا: "أحقر الناس اللى يتآمر على بلده وشعبه"، مطالباً المصريين بسرعة الإبلاغ حال تشككهم فى أى شىء ملقى فى الشارع.