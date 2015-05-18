اتحاد الصناعات يطالب وزير المالية بإعفاء 7 آلاف مصنع متعثر من الضرائب

كشف محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، عن أن الاتحاد يعد مذكرة تمهيدًا لرفعها إلى رئيس مصلحة الضرائب الدكتور سامية حسن، لتقديمها إلى وزير المالية الدكتور هانى قدرى، تتضمن مطالبة الوزير باستخدام صلاحيته بالقانون وإعفاء المصانع المتعثرة والمتوقفة والبالغ عددها 7 آلاف مصنع عن سداد الضرائب.

وقال محمد البهى فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، إن لجنة الضرائب اجتمعت مساء أمس مع مصلحة الضرائب العقارية برئاسة الدكتورة سامية حسين وقيادات المصلحة، وتم استعراض المعوقات التى تواجه أصحاب المصانع فيما يتعلق بالضريبة.

وأكد البهى أن اتحاد الصناعات لم يعترض على قانون الضريبة العقارية منذ صدوره ولكن كانت له بعض المطالب التى ستساهم فى رفع الأعباء الضريبية عن أصحاب المصانع، والمتمثلة فى احتساب الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، والأراضى المستغلة فقط وليس كامل الأرض.

ولفت إلى إبداء المصانع استعدادها فى سداد الضريبة، وتم الاتفاق مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية على تقديم أصحاب المصانع الطعون للجنة الطعن ولجنة الحصر والتقدير والمشكلة من ممثلين عن اتحاد الصناعات والمحليات ووزارة المالية حال وجود ضرائب مبالغ فيها، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب نفت سداد 10% من قيمة الضرائب المستحقة قبل تقديم الطعن.

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