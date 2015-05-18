سامى عنان ووزير الداخلية وأحمد الزند يشاركون فى عزاء شقيقة الجنزورى

شاركت مجموعة من الشخصيات العامة فى عزاء شقيقة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس أبرزهم: الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، ووزير الداخلية الأسبق محمود وجدى، وأحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق، ومحافظ القاهرة جلال السعيد.

فيما تم منع الصحفيين والمصورين من دخول قاعة العزاء، وتمت مطالبتهم بمغادرة المكان.