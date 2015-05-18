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المشير طنطاوى ووزراء سابقون وحاليون يقدمون واجب العزاء فى شقيقة الجنزورى

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المشير طنطاوى ووزراء سابقون وحاليون يقدمون واجب العزاء فى شقيقة الجنزورى المشير طنطاوى ووزراء سابقون وحاليون يقدمون واجب العزاء فى شقيقة الجنزورى
وصل، منذ قليل، المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، والمفكر مصطفى الفقى، وذلك بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس، لتقديم واجب العزاء فى شقيقة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق.

كما شارك فى العزاء اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، وقيادات عسكرية وأمنية.

فيما تم منع الصحفيين والمصورين من دخول قاعة العزاء، وتمت مطالبتهم بمغادرة المكان، وسط تشديدات أمنية غير مسبوقة.


>- سامى عنان ووزير الداخلية وأحمد الزند يشاركون فى عزاء شقيقة الجنزورى
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