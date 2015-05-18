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الحكم بسجن 5 خليجيين لإدانتهم بنشر شائعات "تضر بسمعة" الإمارات

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الحكم بسجن 5 خليجيين لإدانتهم بنشر شائعات "تضر بسمعة" الإمارات الحكم بسجن 5 خليجيين لإدانتهم بنشر شائعات "تضر بسمعة" الإمارات
قضت محكمة إماراتية بسجن 5 خليجيين لفترات تتراوح ما بين 10 سنوات إلى المؤبد لإدانتهم بتهم نشر معلومات وأخبار وبيانات وشائعات وصور على مواقع إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى "بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رموز الإمارات".

وأصدرت دائرة أمن الدولة فى المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاثنين حكما بالسجن عشر سنوات للمتهم الأول حضوريا ويدعى (ح.ع.م) والمؤبد للمتهمين الأربعة الباقيين غيابيا.

واستمعت المحكمة فى عدة جلسات لأقوال المتهم ودفاعه واستمعت لأدلة الإثبات من أقوال الشهود وتقارير خبراء.

وقضت المحكمة بتغريم المتهمين مليون درهم (272 ألف دولار) ومصادرة الأجهزة المضبوطة وإبعادهم من الإمارات بعد تنفيذ العقوبات.


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