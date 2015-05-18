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حملة إقليمية لتنظيم الأسرة بجميع مناطق الإسكندرية

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حملة إقليمية لتنظيم الأسرة بجميع مناطق الإسكندرية حملة إقليمية لتنظيم الأسرة بجميع مناطق الإسكندرية
نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية اليوم، الاثنين، حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة تستمر لمدة يومين، وذلك بالاشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعى والمركز القومى للسكان ونوادى المرأة.

وصرح الدكتور مجدى حجازى، بأن الحملة تشمل 17 عيادة متنقلة تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا فى مختلف أماكن المحافظة، وأن الحملة تقدم الكشف ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، علاوة على تقديم بعض الخدمات المكملة (باطنة أطفال – رمد – قياس السكر والضغط) مع صرف العلاج بالمجان، علاوة على تنظيم ندوات للتثقيف الصحى بالتزامن مع الحملة.

وأكد حجازى أهمية تنظيم الأسرة لتحقيق التقدم الاقتصادى، مضيفا: "إذا كانت التنمية ضرورة لتحقيق التقدم فإن الحفاظ على هذه التنمية وعدم ابتلاعها من خلال الزيادة السكانية لا تقل أهمية، وأن مديرية الصحة بالإسكندرية تولى اهتماما كبيرا لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان وتوصيل الخدمة إلى كافة المناطق خاصة المناطق الأكثر احتياجا والمناطق ذات نسب التغطية أقل من المتوسط.

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