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محافظ الإسكندرية يستقبل السفير اليابانى لبحث سبل التعاون بين البلدين

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محافظ الإسكندرية يستقبل السفير اليابانى لبحث سبل التعاون بين البلدين محافظ الإسكندرية يستقبل السفير اليابانى لبحث سبل التعاون بين البلدين
استقبل هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، اليوم، تاكهيرو كاجوا سفير اليابان والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من المشروعات التنموية فى الإسكندرية مثل تطوير مطار برج العرب وتطوير خطط المواصلات.

واستعرض المسيرى خلال اللقاء مستقبل الإسكندرية وخطة المحافظة لجعل الإسكندرية وجهة سياحية وعلاجية عالمية.

من جانبه أشار سفير اليابان إلى أنه سيزور مراكز التدريب المهنى بالإسكندرية مثل مدرسة محمد على الزخرفية ومعهد دون بوسكو والمدارس الصناعية ببرج العرب، وأنه بصدد التعاون مع المصرية خاصة فى مجال مراكز التدريب المهنى.
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