رئيس مرور الحامول يكتشف سرقة سيارة والتلاعب فى أرقامها

تمكن الرائد عادل عبد الوهاب رئيس قسم مرور الحامول بمنطقة الحلافى فى كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء عبد الرحمن مدير الأمن والعميد أشرف عبيد مدير إدارة المرور، من اكتشاف سرقة السيارة رقم 71086 ملاكى الغربية ماركة لانسر نبيتى اللون وكانت متوقفة أمام إحدى الورش بدون لوحة خلفية.

وبالسؤال عن مالك السيارة حضر "محمد.ش.ع.ع" 24 سنة دبلوم صناعة ومقيم بالحامول وقدم رخصة تسيير باسم " أسامة.ع.ا.ع" مقيم شبرا بابل مركز المحلة محافظة الغربية فاشتبه الضابط فى صحة تراخيص التسيير للسيارة وتزويرها بالكامل عن طريق الاصطناع وبالاستعلام الأمنى عن اللوحات المعدنية وبيانات رخصة التسيير تبين عدم صحتها وأنها لا تخص السيارة محل الضبط وتخص سيارة أخرى ماركة لانسر فضى اللون موديل 2008م.

تم اصطحاب السيارة إلى قسم مرور الحامول لرفع البصمات والتى تبين أنها تحمل رقم شاسية 888472 وماتور 8722 وتلاحظ أن رقم 8 مختلف عن نوع البصمة المرفوعة عن السيارة دون باقى الأرقام ويشتبه أن يكون الرقم الذى تم تعديله هو (صفر ) وأن رقم الشاسيه بالتراخيص هو 888473 وأن رقم الماتور 8723 ما يوضح التلاعب بآخر رقم لكونه 2 وليس 3.

بالاستعلام الأمنى عن رقمى الشاسيه والماتور نتيجة الفحص من قسم المعلومات الجنائية تبين أنه خاص بالسيارة 110146 ملاكى الشرقية وصحة رقم الشاسيه 000472 والموتور 0722 وأنها السيارة المبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 12431 جنح قسم شرطة ثانى العاشر لسنة 2012 فى 23 / 8 / 2012 والمجنى هو فاروق رزق عبد الملك مقيم 1 شارع الشافعى الساكن التعاونية الزقازيق محافظة الشرقية تم التحفظ على رخصة التسيير واللوحات المعدنية.

تم اصطحاب السيارة و" محمد.ش.ع" لمركز شرطة الحامول وتم حجز السيارة وجارى استكمال باقى الإجراءات القانونية.