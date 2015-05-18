استمرار الدورة الشهرية لأكثر من 7 أيام مؤشر لإصابتك بالورم الليفى

الدورة الشهرية

الدورة الشهرية أحد الأعراض الطبيعية التى تحدث للمرأة لعوامل وأسباب فسيولوجية ويصاحبها حدوث بعض الألم مثل الشعور بالمغص والقىء.>قال الدكتور عمرو حسن، استشارى النساء والتوليد بقصر العينى، إن الدورة الشهرية عبارة عن نزول الدم بصفة دورية كل 28 يومًا لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام. وفى حالة استمرار نزول الدورة الشهرية لمدة أكثر من 7 أيام أو أكثر يجب الذهاب للطبيب لإجراء الفحص الطبى وعمل سونار للاطمئنان على عدم وجود ورم ليفى بالرحم.

ويتابع د. عمرو قائلا: "يتم نزول الدورة الشهرية عند بلوغ الفتاة سن 11 عامًا والتى تستمر حتى سن اليأس عند 48 سنة، وفى حالة عدم نزول الدورة الشهرية عند بلوغ 14 سنة يجب الذهاب للطبيب المعالج للاطمئنان على عدم وجود مشاكل صحية للفتاة".

نصائح وإرشادات يجب مراعاتها

>وأضاف د. عمرو أن هناك بعض الإرشادات والنصائح التى يجب على المرأة مراعاتها أثناء نزول الدورة الشهرية أهمها:>1) عدم حدوث علاقة زوجية فترة الدروة الشهرية لتفادى التعرض للإصابة بمرض بطانة الرحم المهاجرة.>2) عدم إجراء أشعة بالصبغة.>4) تقليل تناول المشروبات الباردة لتفادى التعرض للألم أو حدوث مغص.