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الإسراف فى تناول الملح يؤخر البلوغ وقد يسبب العقم

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الإسراف فى تناول الملح يؤخر البلوغ وقد يسبب العقم الإسراف فى تناول الملح يؤخر البلوغ وقد يسبب العقم
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة طبية حديثة نشرت مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حيث أشارت إلى أن الإسراف فى تناول الملح يؤخر البلوغ عند الأطفال، ويتسبب فى مشاكل بالخصوبة، وقد يعرضهم للعقم فى مراحل لاحقة من حياتهم.

وتابعت الدراسة، التى أشرف عليها باحثون من جامعة وايومنج الأمريكية، أن مضاعفة الكمية الموصى بتناولها من الملح يومياً بمعدل 3 أو 4 أضعاف ساهمت فى تأخير البلوغ لدى الأطفال، لافتة إلى أن الكمية الموصى بتناولها من الملح 5 جرامات فقط يوميا، وذلك حسب توصيات منظمة الصحة العالمية "WHO".

ولفت الباحثون فى الوقت نفسه إلى أن عدم تناول الملح إطلاقاً ساهم أيضاً فى تأخير عملية البلوغ، مضيفين أن الإسراف فيه يُضعف الخصوبة ويزيد من شعور الإنسان بالقلق والضغط النفسية، وسيؤثر سلباً على خصوبة الأجيال القادمة بالمجتمع الغربى.

وأذيعت هذه النتائج خلال المؤتمر الأوروبى للغدد الصماء، الذى استضافته مدينة دبلن الأيرلندية، وذلك فى السابع عشر من شهر مايو الجارى.

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