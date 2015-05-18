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بالصور.. طفل أرجنتينى مصاب بمرض نادر يجعله يكبر 8 سنوات فى العام الواحد

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الطفل فرانكو فيلافيسينسيو، حالة غريبة من نوعها وهو من الحالات النادرة التى لا تمر كثيرًا على الأطباء ولا تحدث إلا مرة من بين كل 4 – 8 ملايين ولادة تقريبًا.

الطفل فرانكو الأرجنتينى المصاب بمرض البروجيريا النادر -اليوم السابع -5 -2015
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الطفل فرانكو الأرجنتينى المصاب بمرض البروجيريا النادر


>فعلى الرغم من أن فرانكو الطفل الأرجنتينى لا يتجاوز عمره 4 سنوات إلا أنه يبدو فى سن الثانية والثلاثون، حيث يعانى من مرض نادر يجعله يكبر بمعدل 8 سنوات فى العام الواحد، حيث سلطت صحيفة "ديلى ميل" الضوء على هذه الحالة النادرة وتفاصيلها المدهشة.

ما هو السبب وراء حالة الطفل فرانكو؟


>فرانكو مصاب بمرض نادر يسمى بـ"البروجيريا" يجعله يكبر بمعدل 8 سنوات فى عام واحد، وعلى الرغم من أنه يعشق مشاهدة أفلام الكرتون واللعب كغيره من الأطفال فى سنه، إلا أنه لا يشبههم، فهذا المرض جعله يتحول إلى رجل كبير فى شكله ولكن ليس فى قدرات عقله.

وظل فرانكو بعمره الحقيقى حبيسًا لجسم شاخ قبل أوانه والذى يَتوقع له متوسط عمر لا يزيد على الـ13 عامًا، قد يموت عند بلوغه بأزمة قلبية مفاجئة.

فرانكو يلعب مع طفلة -اليوم السابع -5 -2015
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فرانكو يلعب مع طفلة


>وهذا المرض يعانى منه 74 حالة حول العالم، كما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" على موقعها الإلكترونى.

مواصفات هذا المرض النادر الغريب؟


>ولا يظهر هذا المرض على الطفل عند ولادته، حيث يكون طبيعى ولكن مع بلوغ شهره الثامن يتسارع عمره دون أن يتقدم عقله.

وهذا المرض لا يسبب مشكلة فقط فى شكل الطفل ولكن يؤثر على جسمه وأعضاءه، حيث يصاب بأعراض حادة مثل الصلع والتهاب المفاصل ومشكلات القلب وهشاشة العظام أيضًا، وهى أمراض كلها متعلقة بالشيخوخة، ولا ينمو طول الطفل ليزيد عن المتر الواحد وتشيخ أعضاؤه الداخلية، وذلك بحانب تجعد بشرته وكبر رأسه عن جسمه، مع وزن ضئيل لا يزيد على الـ16 كيلوجرامًا.

فرانكو يضحك بينما تلعب معه إحدى الأطفال -اليوم السابع -5 -2015
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فرانكو يضحك بينما تلعب معه إحدى الأطفال

حالة كسرت الرقم القياسى لمتوسط عمر مريض البروجيريا


>وتعتبر حالة الطفلة هايلى أوكينز والتى توفيت فى شهر أبريل الماضى وكانت تعانى من نفس هذا المرض المرعب، إحدى الحالات التى استطاعت أن تضرب رقمًا قياسيًا بعمر يناهز الـ17 عاما فقط، وتكون بذلك تعدت ما توقع لها من عمر بـ4 سنوات كاملة، ويأمل الأطباء فى إيجاد علاج جديد قد يعالج مثل هذه الحالات النادرة ويمكنهم من العيش لفترة أطول.
>الطفل فرانكو تحمله والدته -اليوم السابع -5 -2015
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الطفل فرانكو تحمله والدته

الطفلة هايلى التى توفت بمرض البروجيريا عن عمر 17 عاما -اليوم السابع -5 -2015
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الطفلة هايلى التى توفت بمرض البروجيريا عن عمر 17 عاما

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