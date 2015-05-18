7 نصائح غذائية تحميك من الصلع وتساقط الشعر

يعانى الكثير من الأشخاص من سقوط الشعر نتيجة لأسباب عديدة.. ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز النصائح الغذائية للوقاية من تساقط الشعر، وذلك حسبما نشر بالموقع الصحى الأمريكى "العلاج بالغذاء"، وهى تشمل:

1- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ج" أو "سى" يساهم فى الوقاية من الإصابة بسقوط الشعر، نظراً لدوره فى تعزيز صحة بصيلات الشعر وتحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس، ومن أبرز هذه الأطعمة: البرتقال واليوسفى والجوافة والكيوى والليمون.

2- الحصول على القدر الكافى من البروتين، نظراً لأنه يكون 90% من الشعر، بينما تساهم الحميات الغذائية قليلة البروتينات فى سقوط الشعر، ومن أبرز الأطعمة الغنية بهذا العنصر الغذائى المهم: البقوليات واللحوم والبيض والحبوب.

3- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "أ" والبيتاكاروتين مثل البطاطا والجزر نظراً لأنها تعزز صحة الشعر وتحسن نموه.

4- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ب" مثل البيض والخميرة وعيش الغراب بسبب دورها الرائع ونتيجة كونها من العناصر الضرورية التى تساهم فى وقاية الشعر من التساقط، خاصة فيتامين ب5، والذى يعرف باسم حمض البانتوثينيك، حيث يؤخر سقوط الشعر ويقى من إصابته بالشيب المبكر.

5- التأكد من تناول الأطعمة الغنية بالكبريت مثل البيض لأنه يساهم فى تعزيز الدورة الدموية لفروة الرأس، وبالتالى تغذية الشعر بشكل أفضل، والحد من التهاب بشرة الرأس.

6- تناول الأطعمة الغنية بالنحاس والزنك مثل المحار والبيض والسمسم الأسود والبصل والحمص والمكسرات البرازيلية، لأنها تقى من تساقط الشعر وتزيد من كثافته.

7- الإكثار من الأطعمة الغنية بالحديد لتجنب الإصابة بالأنيميا، والتى تعد من الأسباب الرئيسية لسقوط الشعر، ومن أبرز هذه الأطعمة: السبانخ والملوخية والباذنجان والتفاح والكبدة والفواكه المجففة.

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