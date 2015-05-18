أخبار مصر العاجلة.. مقتل المتهمين بمحاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها تغطية لتفاصيل نجاح قوات الأمن فى تصفية المتهمين بمحاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى، الأسبوع الماضى، وذلك فى مطاردة شهدتها منطقة العمرانية صباح اليوم، تم خلالها تبادل لإطلاق النار، وانتهت بمقتل المتهمين.

وضمت باقة الأخبار العاجلة من "اليوم السابع"، قرار مجلس الوزراء وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، فى البورصة لمدة عامين، فضلاً عن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، اقتراب الحكومة من إصدار لائحة قانون الاستثمار الموحد وقانون الثروة المعدنية.. وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة..

مقتل المتهمين باستهداف قاضى مكتب الإرشاد فى مواجهة مع الأمن بالعمرانية

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وصول جثمانى المتهمين بمحاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى إلى مشرحة زينهم

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محلب يقرر تشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل

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الحكومة تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة عامين

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السيسى يستعرض مع مجلس الأعمال المصرى الكويتى مشروعات بـ2.5 مليار جنيه

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السيسى: الحكومة بصدد الانتهاء من لائحتى "الاستثمار" و"الثروة المعدنية"

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رئيس الوزراء من مقر البورصة: لن نتأخر فى اتخاذ أى قرارات لصالح اقتصاد مصر

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اللواء مصطفى شريف يتسلم رسميًا مهام منصبه رئيسًا لديوان رئيس الجمهورية

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ليبيا تطلق سراح 194 مصريا محتجزا بمركز الكراريم للهجرة غير الشرعية

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مبارك يطمئن على صحة فريد الديب ويرفض فكرة استبداله بمحامين آخرين

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بالفيديو..نصب "السقالات" الخشبية بمحيط "الوطنى المنحل" استعداداً لهدمه

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مستشار الوزراء للانتخابات: لا انحراف عن الوزن النسبى بقانون تقسيم الدوائر

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صاحب فتوى تحريم الانضمام للأحزاب: الانتخابات حرام وتخالف شرع الله

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الخارجية الصينية: الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسى شأن داخلى مصرى

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سفير ألمانيا بمصر: السيسى سيشهد توقيع اتفاقيات اقتصادية خلال زيارة برلين

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ننشر أول فيديو لعناصر "ولاية سيناء" يبايعون أبى بكر البغدادى مؤسس "داعش"

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إبطال مفعول 7 عبوات ناسفة بـ15 مايو

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ضبط المتهم بزرع قنبلة أمام منزل قاضى محكمة براءة العادلى

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الحكم بالإعدام على أحد أعضاء الإخوان بالمنصورة والمؤبد لثلاثة آخرين

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تأجيل محاكمة 16 متهما فى أحداث استاد الدفاع الجوى لـ 13 يونيو

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5 يوليو..الحكم فى الطعن على إلغاء التحفظ على أموال فروع الجمعية الشرعية

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وزارة الصحة: حالتا وفاة و6 مصابين فى حادث تصادم أعلى محور صفط اللبن

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تعليم الجيزة تبيع نتيجة الابتدائية لإحدى الشركات.. وأولياء الأمور يشتكون

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المدفعية السعودية تقصف مواقع الحوثيين فى صعدة باليمن

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بى بى سى تتهم قطر باعتقال طاقمها أثناء إعداد تقرير حول العمال المهاجرين

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موجز أخبار مصر للساعة6.. القوى السياسية تهاجم صباحى بعد رفضه "الإعدامات"

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موجز الاقتصاد.. البورصة تربح 20.3 مليار جنيه بعد تأجيل الضرائب

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موجز الصحافة العالمية: سقوط الرمادى أكبر انتصار لداعش خلال العام الحالى

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موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..تأجيل ضرائب الأرباح الرأسمالية بالبورصة

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