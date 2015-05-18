بالصور.. تجدد مظاهرات اليهود السود فى تل أبيب لكشف عنصرية إسرائيل

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن اليهود السود من الأصول الإثيوبية جددوا مساء اليوم مظاهراتهم ضد عنصرية إسرائيل، مضيفة أن آلاف المتظاهرين خرجوا بمدينة تل أبيب.

وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين حملوا لافتات مكتوب عليها "إسرائيل العنصرية تفرق بين الأبيض والأسود"، وقامت عناصر الشرطة بالاشتباك مع المتظاهرين بعد غلقهم الطرق الرئيسية بتل أبيب.

وأوضحت الصحيفة أن منظمة المظاهرات "عنبل بوجله" قالت إنها دعت إلى هذه المظاهرات لكشف الوجه القبيح لإسرائيل والكشف عن الديمقراطية المزعومة للحكومة، مضيفة أن المظاهرات لن تتوقف حتى يتساوى الأبيض مع الأسود.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة واجهت المظاهرات بخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، واستخدمت الخيول لتفريق المظاهرات.



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متظاهرون إثيوبيون يحملون لافتات ضد عنصرية إسرائيل



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إثيوبية تحمل لافتة بعنوان إسرائيل أرض العنصرية



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جانب من المظاهرات



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المظاهرات الاحتجاجية بتل أبيب



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المظاهرات