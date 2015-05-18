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سونام كابور متألقة بالأزرق على "سجادة كان"

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الإثنين 18-05-2015 21:17

بثوبٍ أزرق طويل من تصميم "رالف وروسو" Ralph & Russo ، تألقت نجمة بوليوود ومصممة الأزياء الهندية Sonam Kapoor على السجادة الحمراء بعد افتتاح "مهرجان كان السينمائي" في دورته الـ68.

Sonam التي كانت تستعد للظهور منذ يومين على السجادة الحمراء، كشفت أنها سوف ترتدي زياً غربياً، وبدت بكامل أنوثتها التي سحرت فيها الحضور، بالرغم من توافد العديد من نجمات العالم الحسناوات.

Kapoor هي النجمة الهندية الثانية التي تسير على سجادة المهرجان المرموق بعد Kartina Keif، وسوف تشاركها بعد ذلك النجمة Aishwara Rai.

يذكر أن نجمات بوليوود حضرن "مهرجان كان السينمائي" كسفيرات لمنتجات "لوريال" L'oreal العالمية.

 

 

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