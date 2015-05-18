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سارة برايتمان تلغي رحلتها إلى الفضاء

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الثلاثاء 19-05-2015 01:24

ألغت النجمة البريطانية Sarah Brightman رحلتها إلى الفضاء لأسباب عائلية.
وقالت Sarah في بيان لها إنها ألغت لأسباب عائلية خطط السفر إلى محطة الفضاء الدولية.
وجاء في بيان على صفحة النجمة على موقع "فايس بوك": "السيدة Brightman قالت إنّ عليها تغيير ما كانت تعتزم القيام به لأسباب عائلية، بخاصّة أنّها ستؤجّل تدريبها الفضائي وخطط سفرها في الوقت الراهن."
وكانت النجمة قد بدأت التدرّب في يناير/ كانون الثاني في "ستار سيتي" في روسيا، للانطلاق داخل كبسولة "سويوز" الروسية، وإمضاء 10 أيّام بالمحطة، ستكلفها حوالي 52 مليون دولار، أي ما يُساوي 95% من ثروتها المعلنة.
يذكر أن Sarah Brightman سبق لها أن شاركت بتأدية أغنية شهيرة مع المطرب العراقي كاظم الساهر.

 

 

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