جائزة شرفية للفنانة الفرنسية “آنياس فاردا” في ختام مهرجان كان السينمائي

لأول مرة يمنح مهرجان كان السينمائي جائزة السعفة الشرفية لسيدة ، وهى المخرجة والفنانة التشكيلية آنياس فاردا عن مجمل أعمالها , وذلك في ختام المهرجان الدولي يوم 24 مايو الجاري.

وهذه الجائزة، التي ستحصل عليها الفنانة فاردا مخرجة فيلم “كليو من 5 إلى 7 “، والفيلم الوثائقي “جامع الحصاد”، قد حصل عليها من ذي قبل المخرج الأمريكي وودى الان في عام 2002، والمخرج كلينت استيود في عام 2009، والمخرج برناردو برتولوش في عام 2011 .

آنياس فاردا مخرجة وممثلة وفنانة تشكيلية فرنسية ولدت في عام 1928 ومن أشهر أفلامها “التانجو الأخير” و”حقيقة شارلي” وقد حصلت على عدة جوائز منها الأسد الذهبي في عام 1985 وجائزة سيزار في عام 2009 لأفضل فيلم وثائقي , وجائزة نقابة المخرجين الأمريكيين لأفضل فيلم وثائقي في عام 2010 , وجائزة الفيلم الأوروبي للإنجاز الفني العام الماضي.