محافظ قنا يتفقد مرسى معديات دشنا وعدد من المصانع

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والمهندسة سها سليمان أمين الصندوق الاجتماعى مشروع إنشاء مرسى مزدوج للمعديات بمركزى دشنا والوقف بإجمالى تمويل 3 ملايين و 450 ألف جنيه، كما يشمل المشروع تنفيذ عدد 9 مشروعات فرعية منها مد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بطول 9,7 كم بقرى ( السمطا بحرى والعطيات ونجع سعيد – قرية القلمينا وجزيرة الحمودى – قرية المراشدة – قرية فاو قبلى وغرب )، بالإضافة إلى انشاء كوبرى على جنابية شنهور حمولة 70 طن، ويهدف المشروع الى توفير فرص عمل مؤقتة ودائمة خلال مدة تنفيذ المشروع ومن خلال أنشطة التشغيل والصيانة للمشروعات المنفذة، وتحسين نوعية مياه الشرب وزيادة حصة الفرد من المياه النقية ومد الخدمة الى اكبر عدد ممكن من المستهدفين، كما وفر المشروع خلال فترة تنفيذه 13 ألف و 672 فرصة عمل يومية .

كما تفقد محافظ قنا المنطقة الصناعية بكلاحين قفط لمتابعة مشروع مصنع بسكويت " سيد فكرى سعيد " لانتاج البسكويت الويفر والسادة والمقام على مساحة 200 م2 باجمالى تمويل 367 ألف و 380 جنيه ويوفر 12 فرصة عمل ومصنع بطاطس شبسى " عبده الضبع بربرى " والمقام على مساحة 300 م2 بإجمالى تمويل 325 ألف جنيه ويوفر 11 فرصة عمل .