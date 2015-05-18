"تعليم كفر الشيخ": لا شكوى من امتحان الصف الثالث الإعدادى

أدى 47706 طلاب بالصف الثالث الإعدادى امتحاناتهم فى مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، أمام 296 لجنة بالإدارات التعليمية اليوم الاثنين.

وأكد الدكتور غازى البنوانى، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أنه لا توجد شكاوى من امتحانات اليوم، مضيفًا أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط والأسئلة من المنهج.

وأضاف "البنوانى"، فى تصريحات صحفية، أنه تفقد عددًا من اللجان بمدينة كفر الشيخ ، واطمأن على سير الامتحانات بها، وتابع: "إننا لم نتلق أى شكاوى من الطلاب، وأولياء الأمور لم يتواجدوا أمام اللجان، وكان الأمن متواجدًا أمام البوابات".

وقالت وفاء عبد الله المدير العام التنفيذى بمديرية التربية والتعليم، إن غرفة العمليات بالإدارة لم تتلق أى شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، وأن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، مضيفة أنها تابعت منذ الصباح اللجان والإدارات من خلال غرفة العمليات بالمديرية.