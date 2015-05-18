تعليم الجيزة تبيع نتيجة الابتدائية لإحدى الشركات.. وأولياء الأمور يشتكون

باعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حق عرض نتائج الشهادات العامة، وعلى رأسها الشهادة الابتدائية، لإحدى الشركات.

وبموجب العقد الجديد يؤدى ذلك إلى حرمان طلاب المدارس الحكومية والفقراء ومحدودى الدخل من معرفة نتائج الشهادة الابتدائية قبل يومين من عرضها بالمدارس.

وقال مصدر مسئول بمدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لـ" اليوم السابع" إن موقع المديرية نفسه لا يستطيع نشر النتيجة إلا بعد اعتمادها بـ" 8 ساعات" الأمر الذى يجعلها حكرا على الشركة التى اشترت النتيجة ويمثل هذا عائقا على أولياء الأمور لكونهم سيتكبدون مبالغ مالية نظير الاطلاع على نتائج أبنائهم.

ووصف عدد من أولياء الأمور ما قامت به مديرية التربية والتعليم من بيع للنتيجة بالتلاعب بمشاعر أولياء الأمور وزيادة قلقهم على مستقبل أبنائهم.

- محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية ونسبة النجاح 85.7%