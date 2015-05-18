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دار الإفتاء تعلن غداً الثلاثاء أول أيام شهر شعبان

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دار الإفتاء تعلن غداً الثلاثاء أول أيام شهر شعبان دار الإفتاء تعلن غداً الثلاثاء أول أيام شهر شعبان
أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق التاسع عشر من شهر مايو لعام 2015م هو أول أيام شهر شعبان لعام 1436هـ.
>وقالت دار الإفتاء، حسب بيان منذ قليل، إنها استطلعَت هلالَ شهرِ شعبان لعام 1436هـ بعد غروب شمس يوم الاثنين التاسعِ والعشرين من شهر رجب لعام 1436هـ الموافق الثامن عشر من شهر مايو لعام 2015م بواسطة اللِّجان الشرعيةِ العلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.
>وأضافت أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية الشرعية ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شعبان لعامِ 1436هـ بِالعَيْن المجردةِ، وأنه قد وافَقَ ذلك الحسابَ الفلكي الذي بَيَّنَ أن القمر قد نزل تحت الأفق بعد غروب الشمس بمدد يُمكن معها رؤيته.

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