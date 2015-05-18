محلب لـ مجلس الأعمال المصرى الكويتى: مكتبى مفتوح للاستماع للمستثمرين

استقبل اليوم الاثنين المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء مجلس الأعمال المصرى الكويتى، وذلك بحضور وزيرى الصناعة والتجارة، والتعاون الدولى.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى بان المهندس إبراهيم محلب أشاد خلال اللقاء بعمق العلاقات التاريخية المصرية الكويتية، مؤكدا بأن هناك شراكة استراتيجية واضحة بين البلدين، ومشددا على أن أمن الدولتين هو أمر واحد، كما وجه التحية لدولة الكويت قيادة وشعبا لدعمها للاقتصاد المصري، والذى توج بمشاركة سمو أمير الكويت وعدد من الشركات الكويتية فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.

كما هنأ رئيس الوزراء أعضاء المجلس على تأسيسه، مرحبا بالاستثمارات العربية والكويتية فى مصر، ومشيرا إلى أنه يعتبر أعضاء المجلس كمروجين للاقتصاد المصري، وطلب منهم التعاون فى كافة المجالات الاقتصادية المتاحة بمصر، مؤكدا أن هناك مناخا إقتصاديا جديدا بمصر حاليا، وهناك فرص حقيقة للمستثمرين العرب والأجانب، حيث أشار الى وجود إرادة قوية فى اتخاذ القرارات، أسفرت عن اصدار قانون جديد للاستثمار روعى فيه أن يكون واحدا من أفضل القوانين الاستثمارية، مشددا على وجود شفافية فى التعامل فى مجال الاعمال بمصر حاليا، وأن مكتبه ومكاتب الوزراء مفتوحة للاستماع الى شكاوى المستثمرين وحلها فى أقرب وقت ممكن، فهناك الآن الحكومة مرنة ترصد نبض السوق وتتفاعل مع رجال الاعمال، كما أننا نعمل على حل جميع مشكلات المستثمرين، بل لا توجد كلمة "مشكلة" فى تعاملات الحكومة الحالية.

>كما ذكر المهندس إبراهيم محلب عددا من المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها حاليا، ومن بينها مشروع قناة السويس، والذى يعد معجزة بشرية وهندسية حيث يعتبر اكبر مشروع تحريك رمال وتكريك بالعالم، مشيرا إلى أنه يتيح العديد من المشروعات لخدمة المنطقة كالمراكز الخدمية واللوجيستية، ووجه رئيس الوزراء بترتيب زيارة للمجلس الى منطقة مشروع قناة السويس الجديدة للتعرف على المشروع عن قرب.

> من جانبه، قدم محمد جاسم الصقر، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكويتى الشكر على حفاوة الاستقبال، كما قدم التحية لوزير الصناعة على دعمه لانشاء المجلس، مؤكدا أن دعم استقرار مصر اقتصاديا وسياسيا هو بمثابة حماية للخليج والعالم العربى أجمع، فأمنها القوى واقتصادها المتطور سينعكس على باقى الدول العربية، مشيرا إلى أن الهدف من المجلس ليس فقط الاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مصر ولكن دعم استقرارها، ومؤكدا أن هناك حماسا شديدا لدى أعضاء المجلس للاستثمار فى مصر.

>كما أشار عدد من اعضاء الجانب الكويتى بالمجلس الى المشروعات التى من المقرر تنفيذها قريبا فى مجال التصنيع كالحديد والصلب، ومنطقة صناعية ضخمة بمنطقة قناة السويس، ومركز للشحن الجوي، بالاضافة الى شركة قابضة للاستثمارات تعمل فى قطاعات الاستثمار العقارى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والطاقة، كما تم عرض عدد من الصعوبات التى تواجه بعض الاستثمارات الكويتية وتم الوعد بدراستها وحلها فى اقرب وقت ممكن.

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