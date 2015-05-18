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بوتين يبحث مع العبادى التعاون المشترك والوضع فى المنطقة

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بوتين يبحث مع العبادى التعاون المشترك والوضع فى المنطقة بوتين يبحث مع العبادى التعاون المشترك والوضع فى المنطقة
أعلن جهاز الإعلام التابع للرئاسة الروسية أن كلا من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس وزرائه دميترى ميدفيديف سيستقبل يوم 21 مايو الحالى رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى فى إطار زيارته لروسيا، حيث يتم بحث التعاون المشترك بين البلدين، والوضع فى منطقة الشرق الأوسط.

وقال الجهاز فى بيان اصدره اليوم الاثنين، ونقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - إن المباحثات المرتقبة "ستركز على زيادة التعاون الثنائى فى المجالات كافة، بما فيها المجال التجارى ومجال الاستثمارات ومجال الطاقة"، كما سيتم تبادل الآراء فى قضايا دولية هامة، وعلى الأخص الوضع فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويستقبل رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف نظيره العراقى فى نفس اليوم.

بدوره، قال جهاز الإعلام التابع للحكومة الروسية أن رئيسى وزراء روسيا والعراق سيبحثان تطوير القاعدة القانونية للعلاقات الروسية العراقية، وتوطيد التعاون فى مجال التعليم والمجال الثقافى، وغير ذلك من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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