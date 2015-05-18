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دمشق تتهم الأردن بتدريب "الإرهابيين" وتطالب مجلس الأمن بالتدخل

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دمشق تتهم الأردن بتدريب "الإرهابيين" وتطالب مجلس الأمن بالتدخل دمشق تتهم الأردن بتدريب "الإرهابيين" وتطالب مجلس الأمن بالتدخل
اتهمت وزارة الخارجية السورية الاثنين الأردن بتدريب "غرهابيين" على ارضه وبتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية، محذرة اياه من وصول "التهديد الإرهابي" غلى أرضه وداعية مجلس الأمن الى التدخل.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن وزارة الخارجية ارسلت رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون والرئيس الحالى لمجلس الأمن أكدت فيهما أن "دعم النظام الأردنى العلنى والممنهج للتنظيمات الإرهابية وفى مقدمتها جبهة النصرة واخواتها بالسلاح والعتاد والبشر افضى إلى تفاقم معاناة المواطنين السوريين نتيجة الجرائم الإرهابية التى ترتكبها هذه التنظيمات".

وأشار نص الرسالة كما نشرته "سانا" الى "دعم فاضح تمثل بسماح النظام الأردنى لهذه التنظيمات الإرهابية بالسيطرة على منافذ حدودية"، و"تسهيل تسلل آلاف من ارهابيى جبهة النصرة المدرج كتنظيم إرهابى على قوائم مجلس الأمن من الأردن باتجاه مدينة بصرى الشام فى محافظة درعا" فى جنوب سوريا.

وسيطرت فصائل من المعارضة المسلحة وجبهة النصرة فى الأول من أبريل على مدينة بصرى الشام وعلى معبر نصيب الحدودى وعلى مناطق اخرى فى الجنوب، ورفضت دمشق كل التصريحات الاردنية حول دعم حل سياسى فى سوريا. وجاء فى الرسالة "أن النظام الأردنى لو كان حريصا فعلا على استقرار سوريا ، لما قام بانشاء معسكرات لتدريب الإرهابيين على أراضيه او بتأسيس غرف عمليات لوجستية لدعم هذه التنظيمات الإرهابية".

وحذرت من أن على الأردن أن "يدرك ان التهديد الناجم عن تفاقم آفة الإرهاب سيتعدى حدود سوريا ليصل الى كل دول المنطقة والعالم بدءا من بلده الحاضن للإرهاب والداعم والمدرب للغرهابيين".

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