أمن المواني وجمارك السخنة تضبط كميات كبيرة السجائر المغشوشة

تمكنت مباحث أمن المواني بالتنسيق مع الجمارك ميناء السخنة من إحباط تهريب كمية كبيرة من السجائر داخل حاوية، حملت العلامة التجارية لشركة كليوباترا، ومدون عليها صنع في مصر، وجاري حصر المضبوطات من السجائر.

كانت معلومات قد وردت اللواء وائل عبد الرازق مدير مصلحة أمن الموانى، تفيد بإعتزام إحدي شركات الإستيراد والتصدير تهريب كمية كبيرة من السجائر المغشوشة، وإخفائها داخل حاويتين قادمتين من فيتنام .

على الفور أمر العقيد حمدى صالح رئيس مباحث موانى السويس بتكثيف أعمال التفتيش وفحص الحاويات، وأثناء الكشف على إحدي الحاويات بساحة الكشف داخل الدائرة الجمركية، تمكن المقدم أيمن رمضان رئيس مباحث ميناء السخنة بالتنسيق مع رجال الجمارك من ضبط كميات كبيرة من عبوات وقواريس السجائر داخل حاويتين بطول 40 قدم.

كما تبين لرجال الجمارك ان السجائر حملت تقليد للعامة التجارية كليوباترا، ومدون عليها صنع فى مصر، لتسهيل بيعها للمواطنين، بالرغم من عدم مطابقها للمواصفات القياسية، بما يمثل غش تجاري ومخالفة التهرب الجمركي.