البنتاجون: سقوط الرمادى بايدى تنظيم الدولة الإسلامية "انتكاسة"

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الاثنين أن سقوط مدينة الرمادى العراقية بايدى تنظيم الدولة الإسلامية يعتبر "انتكاسة"، إلا أنه أكد أن القوات العراقية "ستستعيد" المدينة بدعم من قوات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الكولونيل ستيفن وارن "قلنا على الدوام بأنه ستكون هناك عمليات كر وفر، وانتصارات وانتكاسات، وما حصل انتكاسة".

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