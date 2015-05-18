محافظ الأقصر يبحث مشروع الرفع المساحي الدقيق لحصر أملاك الدولة

بحث محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، مع الدكتور إبراهيم السعيد منسق مشروع حصر أملاك الدولة، مشروع الرفع المساحي الدقيق الحصري لكافة أملاك الدولة، ممثلة في الأراضي على مستوى المحافظة، سواء داخل الزمام أو خارجه، ووضعها على قاعدة البيانات بتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية.

من جانبه أوضح محافظ الأقصر، أن المشروع يهدف إلى حصر كافة التعديات والأراضي الشاغرة، للتخطيط لاستخدامها في الأنشطة الإقتصادية، ومنها الاستصلاح الزراعي، والأنشطة ذات الطابع السياحي والخدمي، استعدادًا لربط ذلك بالخريطة الاستثمارية للمحافظة.