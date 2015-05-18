محافظ أسوان يتفقد موقع انفجار برج الضغط العالى غرب كوم أمبو

تفقد اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى موقع أبراج الضغط العالى للكهرباء بمنطقة فارس بجوار الطريق الصحراوى بعد سقوط البرج رقم 201 نتيجة انفجار 3 عبوات بدائية الصنع وضعت على القواعد الخرسانية أسفل البرج، مما تسبب فى حدوث تلفيات وانقطاع التيار الكهربائى - فى ساعة مبكرة من صباح اليوم - عن مدينة كلابشة وقريتى الدكه وأبو هور بنصر النوبة وقرية سلوا بكوم امبو .

ووجه المحافظ إلى سرعة إنهاء أعمال الإصلاح والتى تصل تكلفتها إلى 200 ألف جنيه لإعادة إطلاق التيار بالمناطق المتضررة وخاصة ببرج الضغط العالى الموصل بجهد 220 ك.ف، وأيضاً إصلاح خط 66 ك.ف المغذى لهذه المناطق بعد سقوط البرج عليه .



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محافظ أسوان يتفقد آثار انفجار برج الضغط العالى بكوم امبو



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برج الكهرباء الذى استهدفه الإرهابيون



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فرق الصيانة تحاول إطلاق التيار الكهربائى بعد انقطاع 12ساعة