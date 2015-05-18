بالصور.. محافظ الإسماعيلية يرافق وزير الرى لزيارة مشروع سحارة سرابيوم

عبر الدكتور حسام مغازى خلال زيارته للإسماعيلية، اليوم الاثنين، واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية ومرافقوهم من القيادات، قناة السويس، لزيارة موقع مشروع إنشاء سحارة سرابيوم الجديدة أسفل قناة السويس والتى بلغت جملة تكلفتها 175 مليون جنيه، ويجرى العمل بها وتشمل تمرير عدد 4 مواسير بقطر 4 أمتار على عمق 60 مترا تحت سطح الأرض وتحت قاع القناة بـ16 مترا، والتى تستهدف رى واستصلاح 100 ألف فدان بشرق القناة والتى بلغت نسبة تنفيذها نحو 65 % ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وبدء التشغيل الفعلى وضخ المياه للشرق مع بداية شهر يوليو القادم وتزامنا مع انتهاء مشروع قناة السويس الجديدة.

وخلال الزيارة أعلن وزير الموارد المائية والرى عن تنفيذ مشروع آخر لعبور عدد أربعة مواسير بقطر 120 سنتيمتر لتستخدم لعبور مياه الرى والمرافق الأخرى من خلالها ضمن المشروع القومى لتنمية سيناء، وأكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أن العمل الذى يجرى تنفيذه بمشروع السحارة والذى يستهدف وصول مياه الرى لشرق القناة وسيناء هو حدث تاريخى عظيم وإضافة جديدة لمحافظة الإسماعيلية بصفة خاصة.



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محافظ الإسماعيلية ووزير الرى أثناء تفقد سحارة سرابيوم



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اللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية يشرح لوزير الرى مشروع السحارة



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معدات الهيئة الهندسية أثناء العمل



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المحافظ ووزير الرى ورئيس الهيئة الهندسية أثناء الاطلاع على رسومات المشروع



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اللواء الوزير يشرح ما تم إنجازه من المشروع



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المحافظ أثناء استقباله لوزير الرى اليوم بمكتبة