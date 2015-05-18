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نتنياهو يكلف نائبه سيلفان شالوم بملف المفاوضات مع الفلسطينيين

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نتنياهو يكلف نائبه سيلفان شالوم بملف المفاوضات مع الفلسطينيين نتنياهو يكلف نائبه سيلفان شالوم بملف المفاوضات مع الفلسطينيين
كلف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو وزير الداخلية الجديد سيلفان شالوم بالمسؤولية عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، بحسب ما أعلن مسؤول إسرائيلى الاثنين.

وقال المسؤول الذى اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "كلف رئيس الوزراء، سيلفان شالوم بإجراء المفاوضات مع الفلسطينيين نيابة عنه"، وسيكون شالوم مسؤولا أيضا عن الحوار الإستراتيجى مع الولايات المتحدة، بحسب ما اعلنت الإذاعة العامة.

وكان شالوم، العضو فى حزب الليكود اليمينى الذى يتزعمه نتانياهو، شغل فى السابق منصب وزير الخارجية فى الفترة ما بين 2003 و2005، خلفا لنتانياهو أبان حكومة أرييل شارون، واحتفظ نتانياهو لنفسه بمنصب وزير الخارجية فى الإسرائيلية الجديدة التى نالت الأسبوع الماضى ثقة البرلمان والتى تعد احدى أكثر الحكومات يمينية فى تاريخ الدولة العبرية.

وفشلت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى أبريل 2014. وسعى الفلسطينيون مذذاك الى تقديم مشروع قانون لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى فى الأمم المتحدة.
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مصر 365

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