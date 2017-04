ستايسي مارتن وجه العطر الأول لـ Miu Miu

ستكشف شركة Coty في شهر أكتوبر المقبل عن العطر الأول من Miu Miu للنساء، وها هي الشركة تعلن اليوم بأنّ ستايسي مارتن الممثلة الإنكليزية والفرنسية الأصل ستكون وجه العطر.

مارتن هي صاحبة موهبة مميزّة، وممثلة استطاعت من خلال مسيرتها الوليدة أن تنشئ سمعة مبكرة لتعلب أدوارًا محفوفة بالمخاطر وغير تقليدية من خلال حضورها القوي على الشاشة. أمّا الدور الرئيسي الذي لعبته في فيلم لارس فون تريير، (Nymphomaniac2014) كان واحدًا من بين الأدوار الأكثر لفتًا وشهرة في تلك السنة. كما ستُطلق أربعة أفلام إضافية من بينها فيلم للمخرج نيكولا سعاده Taj Mahal وفيلم The Childhood of a Leader، وفيه تتشارك البطولة مع النجمين روبرت باتيسون وبيرينيس بيجو. أما في هذا الربيع، فستشارك مارتن في مهرجان كان السينمائي الثامن والستين لتقدّم الإصدار الأحدث لها وهو فيلم Tale of Tales للمخرج ماتيو غارونّيه.

تشتهر ميوتشا برادا، المصممة المبدعة لعلامة Miu Miu برفضها للتقليد وبقلب التوقّعات وبذكائها الخارق. إنّ صرامة مارتن الفنية وروحها المتمردّة تتناسبان تمامًا مع تصوّر برادا لامرأة هذه الماركة: هي راقية ومتمردة في آن واحد إنما قبل كل شيء إنها لا تعرف الخوف. هذه هي الصورة التي التقطها المصور ستيفن ميزيل في حملة Miu Miu لخريف وشتاء 2014 حيث تلعب مارتن دور البطولة: شابة وذكية ورشيقة وأنيقة في صورة باللون الأسود الخافت وإضاءة خفيفة. مارتن تجسّد علامة Miu Miu بامتياز.

إنّ مهارة مارتن التمثيلية واضحة في الحملة، فهي قادرة في صورة واحدة على أن تظهر ذكاءً فريدًا وجريئًا. وبالحديث عن جلسة التصوير للافتتاحية، علّقت مارتن: "لا يسعني إلاّ أن أشكر ستيفن ميزيل على تفهّمه المذهل وعلى موهبته الفذة. إنه لشرف لي أن أكون وجه العطر الأول من Miu Miu. إنّ العمل مع Miu Miu هو بمثابة العمل بين أفراد العائلة". ونتيجة انسجامها مع ميزيل، ستقوم مارتن بحملة عالمية للعطر الجديد.

سيصبح العطر الأول منMiu Miu متوفّراً في الأسواق اعتباراً من شهر أكتوبر 2015.