عطر الأنوثة الجديد من Molton Brown

كشفت مولتون براون، خبراء لندن في مجال العطور، عن عطرها الجديد برائحة الزهور، وهو انعكاس للنقاوة والصفاء والأنوثة الطاغية التي ترمز لها آلهة الجمال الأسطورية في سيشوان بالصين. وتقدم لنا مولتون براون هذا الأريج الفواح في زجاجة عطر، غسول الاستحمام، لوشن للجسم، وكريم لليدين، ليغمرك سحر الأنوثة الطاغية أينما كنتِ.

يجسد العطر عبق الشابة الصينية الرائعة الجمال "سيمو"، والتي تقول الأسطورة بأن آلهة الجبال قدمت لها مرآة مسحورة بعد أن فتنت بجمالها، ولكنها أوقعت المرآة السحرية فتحطمت وانكسرت لـ 114 قطعة تحولت سحرياً إلى 114 بحيرة صافية بلون السماء الزرقاء تزين مقاطعة سيشوان, في الصين.

وقد اختارت العلامة الرائدة في مجال العطور، متأثرة بالأسطورة، هذه المقاطعة ذات الطبيعة الخلابة لاستخراج مكونات عطرها الثمين لتمزج بين زهرة العسلة، التي يشتد عبقها في الليل، وتشتهر برحيقها الفواح الذي يسلب الألباب. وترافقها كمية متساوية من العبق اللطيف لزهرة الشاي الأبيض، مكون يلخص شغف مولتون باستخدام أندر المكونات في العالم. ويتم اختيار الزهور بعناية فائقة من نبات الشاي الأخضر المخصص لحفلات الشاي الخاصة بأسرة سونغ الملكية، حيث يتم قطف أفضل بتلات زهرة الشاي يدوياً في أول أيام الربيع.

وحول هذا الأمر تقول شيامالا ميزونديو من دار "جيفودان" للعطور ومبتكرة هذا العطر: "إن مزيج زهرة العسلة وبراعم الشاي الأبيض يشكل عطراً يحرك الحواس ويأسرنا في نقاوة وصفاء الأزهار البيضاء والرائحة النادرة للشاي الأبيض".

يتصدر المجموعة العطر المصنوع من روائح طبيعية تشكل مزيجاً

معقداً متكاملاً يدوم طويلاً. وتجمع التركيبة عبق زهرة ثمرة المندرين الفواح المخفف برحيق زهرة العسلة، والشاي الأبيض، والياسمين التي تغلفها لمسة من أريج الصندل الدافئ ورحيق زهرة رقيب الشمس الكريمي. وقد زينت عبوات العطر ولوشن الجسم وغسول الاستحمام برسوم يدوية على شكل ب ارعم زهرة في بداية

تفتحها، لتعكس بذلك جمال ورقي هذا العطر. كما تتوفر التشكيلة ضمن باقات هدايا استثنائية مصنوعة في بريطانيا من مولتون براون، ومغلفة ضمن صندوق ليلكي اللون مزين بتطريز أنيق يحمل شعار العلامة الراقية.

تضم مجموعة زهرة العسلة والشاي الأبيض:

• عطر - 50 مل 245 درهم

• غسول الاستحمام – 300 مل 130 درهم

• لوشن الجسم - 300 مل 170 درهم

• كريم اليدين - 40 مل 65 درهم