أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو طفلك مريض قلب ممكن يمارس الرياضة.. شريطة الابتعاد عن الألعاب المجهدة

Google+ Print
لو طفلك مريض قلب ممكن يمارس الرياضة.. شريطة الابتعاد عن الألعاب المجهدة لو طفلك مريض قلب ممكن يمارس الرياضة.. شريطة الابتعاد عن الألعاب المجهدة
قد يصاب بعض الأطفال بمشاكل وأمراض القلب، وهو ما يمثل أزمة ومشكلة لدى الأسرة فيما يتعلق بحركة ونشاط الطفل والممنوع والمسموح للحفاظ على صحته، ويمكن أن يعيش الطفل مريض القلب حياة طبيعية ويمارس حياته بشكل طبيعى ولكنه يحتاج فقط لمراعاة بعض التعليمات.

وهذا ما يوضحه الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ ورئيس أقسام القلب بمعهد القلب القومى مؤكدا أن أمراض القلب التى تصيب الأطفال، كثقب الأذنين والبطينين والضيق البسيط فى الصمام أو ارتجاع البسيط، تسمح لهم بممارسة الحياة بشكل طبيعى مع اتباع بعض التعليمات، موضحا إمكانية ممارستهم الرياضة بشكل معتدل واللعب فى الحدود العادية وعدم ممارسة الرياضة التى تحتاج إلى مجهود ومنافسة مثل كرة القدم.

ويذكر د. محمد فريد الجندى بعض الأعراض التى تظهر على الطفل تدل على ضرورة استشارة الطبيب فورا، ومنها الإصابة بإجهاد وارتفاع فى ضربات القلب ونهجان عند أقل مجهود، ووجود زرقة فى لون الجلد وبالأخص الشفاة.

يتابع أن تعرض الطفل لإغماء أثناء اللعب تعد من أخطر العلامات التى تظهر على الطفل، وعند حدوثه يجب على الفور الانتقال إلى المستشفى أو الطبيب لمعرفة السبب، لأنها من العلامات التى تتطلب التدخل السريع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365