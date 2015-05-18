لو طفلك مريض قلب ممكن يمارس الرياضة.. شريطة الابتعاد عن الألعاب المجهدة

قد يصاب بعض الأطفال بمشاكل وأمراض القلب، وهو ما يمثل أزمة ومشكلة لدى الأسرة فيما يتعلق بحركة ونشاط الطفل والممنوع والمسموح للحفاظ على صحته، ويمكن أن يعيش الطفل مريض القلب حياة طبيعية ويمارس حياته بشكل طبيعى ولكنه يحتاج فقط لمراعاة بعض التعليمات.

وهذا ما يوضحه الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ ورئيس أقسام القلب بمعهد القلب القومى مؤكدا أن أمراض القلب التى تصيب الأطفال، كثقب الأذنين والبطينين والضيق البسيط فى الصمام أو ارتجاع البسيط، تسمح لهم بممارسة الحياة بشكل طبيعى مع اتباع بعض التعليمات، موضحا إمكانية ممارستهم الرياضة بشكل معتدل واللعب فى الحدود العادية وعدم ممارسة الرياضة التى تحتاج إلى مجهود ومنافسة مثل كرة القدم.

ويذكر د. محمد فريد الجندى بعض الأعراض التى تظهر على الطفل تدل على ضرورة استشارة الطبيب فورا، ومنها الإصابة بإجهاد وارتفاع فى ضربات القلب ونهجان عند أقل مجهود، ووجود زرقة فى لون الجلد وبالأخص الشفاة.

يتابع أن تعرض الطفل لإغماء أثناء اللعب تعد من أخطر العلامات التى تظهر على الطفل، وعند حدوثه يجب على الفور الانتقال إلى المستشفى أو الطبيب لمعرفة السبب، لأنها من العلامات التى تتطلب التدخل السريع.