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بالصور..محافظ أسوان يكرم مخترع معاق ويهديه كرسى متحرك كهربائى

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بالصور..محافظ أسوان يكرم مخترع معاق ويهديه كرسى متحرك كهربائى بالصور..محافظ أسوان يكرم مخترع معاق ويهديه كرسى متحرك كهربائى

جانب من التكريم

قرر اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان؛ إهداء المخترع الصغير عبد الرحمن عمران الطالب بالصف الثاني الثانوي كرسي متحرك كهربائي علي نفقة المحافظة تكريماً وتقديراً لجهوده في الإبداع و الإبتكار,عن طريق تطويع جهاز الكمبيوتر لخدمة ذوي الإعاقات الحركية والمكفوفين وذلك من خلال اختراعه لبرنامج ” الذكاء الصناعي أو windows Egypt ” .
> ومن جانبه أبدي عبد الرحمن عمران ، إمتنانه لمحافظ أسوان علي دعمه لأبناءه من ذوي الإحتياجات الخاصة ، ولاسيما أن المحافظ قد أشاد بهذا الإختراع الجديد، أثناء إفتتاحه للمعرض التمهيدي للعلوم والهندسة والذي نظمه مركز التطوير التكنولوجي بالتربية والتعليم في بداية العام الدراسي لتشجيع وتنمية الطلاب علي الإهتمام بالإنضمام إلي برامج العلوم والهندسة ، لافتاً إلي فكرة الإختراع تقوم علي استخدام برامج الكمبيوتر في مساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في التعامل مع أجهزة الكمبيوتر بسهولة عن طريق تحريك الماوس بحركة العين ، وخاصة لمرض الشل الرباعي ، بجانب مساعدة الإختراع الجديد للمكفوفين في استخدام الكمبيوتر عن طريق الصوت .
> وكشف المخترع الصغير عن أنه أصبح هناك اهتمام ملموس من الدولة بذوي الإحتياجات الخاصة بداية من الرئيس عبد الفتاح .

مشيراً إلي أنه سيلتقي مع الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وأيضاً الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي لعرض فكرة اللإختراع وتسجيلها رسمياً حفاظاً علي حقوقي كصاحب هذا الإختراع ، بجانب بحث سبل توظيفها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيقها عملياً ليستفيد منها الملايين علي مستوي والعالم .

 

 

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