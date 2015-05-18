أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس مياه الدقهلية: الماء فى مصر أفضل من أمريكا.. والفلاتر مضرة بالصحة

Google+ Print
رئيس مياه الدقهلية: الماء فى مصر أفضل من أمريكا.. والفلاتر مضرة بالصحة رئيس مياه الدقهلية: الماء فى مصر أفضل من أمريكا.. والفلاتر مضرة بالصحة
أكد المهندس محمد رجب الزغبى، رئيس قطاع الدعم الفنى بشركة مياه الدقهلية، أن المياه فى أفضل من أمريكا، موضحا أن مصر لا تحتاج إلى فلاتر مياه، لأن مخاطرها أكتر من فوائدها، مشيرا إلى أن مياه النيل بها ملح مفيد جدا لجسم الإنسان وهو كربونات الكالسيوم وكلوريد الصوديوم.

وحذر "الزغبى"، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، المواطنين من خطورة فلاتر المياه المنزلية، مؤكداً أن كل هذه الشركات تتلاعب بالمواطن وتسوق إليهم الوهم، وأن الفلاتر تحرمنا من هذه الأملاح، بالإضافة إلى أن الفلتر به كربون منشط يلوث المياه بالبكتيريا، ونحن ليس لدينا ثقافة التعامل مع الفلاتر، مؤكدا أن الفلتر الذى به الترشيح الغشائى يزيل الأملاح التى يحتاجها جسم الإنسان.

وأشار رئيس قطاع الدعم الفنى بشركة مياه الدقهلية إلى أن الترشيح الغشائى الموجود بالفلاتر فى الأسواق مصنع للمياه الجوفية لأمريكا فهو كان مخصصا لمياه الصحارى والغابات هناك، نتيجة ارتفاع نسب الأملاح المضرة للإنسان هناك، وليس مناسب لمياه النيل وهو متعدد المراحل ليتناسب مع المياه الجوفية من باطن الأرض، فالملوحة بالنيل نسبتها مقبولة تفيد الجسم، والمياه الناتجة من تلك المرشحات أو الفلاتر غير مستساغة لخلو المياه من الأملاح التى يحتاجها الجسم.

أما بالنسبة للمياه المعبأة (المعدنية) فى السوق هى مياه عادية أو مقطرة، وهناك مخاطر شديدة تسببها تلك المياه، حيث يتم تعقيمها بالأشعة الفوق البنفسجية والأوزون وهذه المادة أثرها يزول بمجرد كشفها، فلابد من استخدامها بمجرد فتح العبوة، أما التعقيم بالكلور فهو المثالى والآمن فى كل دول العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»