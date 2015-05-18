رئيس مياه الدقهلية: الماء فى مصر أفضل من أمريكا.. والفلاتر مضرة بالصحة

أكد المهندس محمد رجب الزغبى، رئيس قطاع الدعم الفنى بشركة مياه الدقهلية، أن المياه فى مصر أفضل من أمريكا، موضحا أن مصر لا تحتاج إلى فلاتر مياه، لأن مخاطرها أكتر من فوائدها، مشيرا إلى أن مياه النيل بها ملح مفيد جدا لجسم الإنسان وهو كربونات الكالسيوم وكلوريد الصوديوم.

وحذر "الزغبى"، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، المواطنين من خطورة فلاتر المياه المنزلية، مؤكداً أن كل هذه الشركات تتلاعب بالمواطن وتسوق إليهم الوهم، وأن الفلاتر تحرمنا من هذه الأملاح، بالإضافة إلى أن الفلتر به كربون منشط يلوث المياه بالبكتيريا، ونحن ليس لدينا ثقافة التعامل مع الفلاتر، مؤكدا أن الفلتر الذى به الترشيح الغشائى يزيل الأملاح التى يحتاجها جسم الإنسان.

وأشار رئيس قطاع الدعم الفنى بشركة مياه الدقهلية إلى أن الترشيح الغشائى الموجود بالفلاتر فى الأسواق مصنع للمياه الجوفية لأمريكا فهو كان مخصصا لمياه الصحارى والغابات هناك، نتيجة ارتفاع نسب الأملاح المضرة للإنسان هناك، وليس مناسب لمياه النيل وهو متعدد المراحل ليتناسب مع المياه الجوفية من باطن الأرض، فالملوحة بالنيل نسبتها مقبولة تفيد الجسم، والمياه الناتجة من تلك المرشحات أو الفلاتر غير مستساغة لخلو المياه من الأملاح التى يحتاجها الجسم.

أما بالنسبة للمياه المعبأة (المعدنية) فى السوق هى مياه عادية أو مقطرة، وهناك مخاطر شديدة تسببها تلك المياه، حيث يتم تعقيمها بالأشعة الفوق البنفسجية والأوزون وهذه المادة أثرها يزول بمجرد كشفها، فلابد من استخدامها بمجرد فتح العبوة، أما التعقيم بالكلور فهو المثالى والآمن فى كل دول العالم.