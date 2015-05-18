دوللي بين عاصي الحلاني وجان ماري رياشي

أطلق الفنان اللبناني عاصي الحلاني أغنية كانت بمثابة مفاجأة في الحلقة الأخيرة والنهائية من الدورة الثالثة لبرنامج "الرقص مع النجوم" عبر فضائية "أم تي في" اللبنانية. والمفاجأة كانت فكرة من الفنان الملحن والموزّع الموسيقي اللبناني جان ماري رياشي. فقد قام جان ماري بإعادة توزيع أغنية الفنان العالمي الراحل ومغنّي الجاز الشهير لويس أرمسترونغ "هللو دوللي". وطلب من الشاعر نزار فرنسيس أن يكتب كلاماً للأغنية ويغنيه عاصي الحلاني. وسجّلت الأغنية لألبوم "بالعكس-2" الذي سيصدر خلال فصل الصيف القادم من إنتاج "سوني ميوزك العالمية". وقد لاقت الأغنية نجاحاً على مسرح برنامج "الرقص مع النجوم". وعن هذا يقول جان ماري رياشي: "لم أستغرب أن تلاقي الأغنية من العرض الأول هذا الإعجاب الواضح. لكني للحقيقة ارتحت جداً، لأن ما توقعته وتمنيته قد تحقق. لقد جئت بصوت عاصي الحلاني المليء بالرجولة والفروسية والجدّية، وجعلته يمرح ويمازح الغناء والأداء بأغنية اشتهرت بظُرفها وروعة الإحساس البسيط الممتنع من نجم عالمي كبير مثل لويس أرمسترونغ. اليوم عاصي دخل مرحلة مختلفة وجديدة من الغناء، وهو هنا، يلعب بملعب جديد تماماً، سيفتح لنا كملحنين أفقاً جديداً نلعب فيه لنأخذ عاصي الحلاني الى مكان جديد وجميل ومتجدّد في صوته وأدائه". عاصي الحلاني إختصر التعليق قائلاً:"دائماً أحب أفكار الموسيقى الجديدة، وجان ماري رياشي كان دائماً يبهرني بأفكاره، وعندما عرض عليّ الفكرة، تحمست لها جداً، وكنت مستعجلاً لإطلاقها، ولم أنتظر حتى صدور ألبوم "بالعكس - 2" في الصيف. وقلت له أريد أن أطلق أغنيتي وبعدها تصرّف بأغاني زملائي كما تريد ويريدون".