ماذا جمع بين هالة فاخر وبشرى؟

القاهرة – سيدتي نت

شاركت الفنانتان هالة فاخر وبشرى في احتفالية "دوني المركّز" بـ"مول كايرو فستيفال سيتي"، بحضور وعدد من الأطفال والأمهات.

قالت هالة فاخر:" إن سبب دخولي ماراثون رمضان الحالي هو النجمة مي عز الدين عندما طلبت مني المشاركة في مسلسل " حالة عشق " الذي أتصور أنه يمسّ صميم المجتمع. وقد وافقت عليه بعد أن اتصلت بي مي وأشادت بالسيناريو، وطلبت منها إرسال السيناريو لي وأنا كنت في قرارة نفسي من خلال كلامها لي متأكدة من مشاركتي في العمل الذي أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور به".

أما عن برنامجها اليومي الذي يعرض على صدى البلد الفضائية قالت هالة إنه لن يتوقف في رمضان وسوف يعرض فترة قبل الإفطار لأنه من نوعية البرامج الاجتماعية الخفيفة.

فيما قالت بشرى: ان مشروع مسلسل "داليدا " لم يتوقف على الاطلاق لكنه حدث به بعض التعديلات، وقرر المنتج تحويله لفيلم سينمائي وسأقدم فيه شخصية داليدا خاصة وأنني أحبها كثيراً ، أما في ما يخصّ مسلسل " الدخول في الممنوع " فقد وافقت عليه مجاملة لصديق الدرب أحمد فلوكس حيث أجسد فيه دور امرأة ثرية تدخل في صراع سياسي واجتماعي، حيث يشاركني فلوكس في بطولته خاصة وأنه فنان مجتهد وأتمنى له كل التوفيق".