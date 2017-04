تايلور سويفت تحصد 8 جوائز في بيلبورد

حصدت النجمة العالمية Taylor Swift حصة الأسد في حفل توزيع جوائز Billboard في لاس فيغاس.

وفازت النجمة بـ8 جوائز أساسية، وهي على الشكل التالي: "أفضل فنانة" و"صدارة قائمة بيلبورد لأفضل 200 فنان أو فنانة" و "صدارة قائمة بيلبورد لأفضل 200 ألبوم" و "أكثر فيديو كليب أغنية طلباً" و "أفضل فنانة أنثى"، إضافة إلى "أفضل فنانة للأغاني الرقمية" و"صدارة قائمة بيلبورد لأفضل 100 فنان أو فنانة" و "جائزة الإنجاز الخاص التي تقدم بناءً على تصويت الجمهور".

وحاز Sam Smith وIggy Azalea وPharrell Williams على 3 جوائز لكل منهم .



وهذه لائحة مفصلة بأسماء الفائزين:

أفضل فنان أو فنانة : Taylor Swift

أفضل فنان أو فنانة جديد: Sam Smith

أفضل فنان (رجل): Sam Smith

أفضل فنانة (أنثى): Taylor Swift

أفضل فرقة موسيقية أو ثنائي موسيقي :One Direction

صدارة قائمة بيلبورد لأفضل 200 فنان أو فنانة : Taylor Swift

صدارة قائمة بيلبورد لأفضل 100 فنان أو فنانة:ميغان تراينور

أفضل فنانة للأغاني الرقمية : Taylor Swift

أفضل فنانة للأغاني الإذاعية: John Legend

أفضل فنان أو فنانة في الجولات الموسيقية: فرقة One Direction

أفضل فنان أو فنانة على مواقع التواصل الاجتماعي: Justin Bieber

أكثر فنان أو فنانة طلباً : Iggy Azalea

أفضل فنان أو فنانة R&B: Pharrell Williams

أفضل مغني أو مغنية راب: Iggy Azalea

أفضل فنانة أو فنان لموسيقى الريف: Florida Georgia Line

أفضل مغني أو مغنية روك : Hozier

أفضل فنان أو فنانة لاتيني: Romeo Santos

أفضل فنان أو فنانة DANCE/ELECTRONIC: Calvin Harris

أفضل فنان للترانيم المسيحية: Hillsong United

الألبوم الذي تصدر قائمة بيلبورد لأفضل 200 ألبوم:1989 للنجمة Taylor Swift

أفضل تسجيل صوتي :Frozen

أكثر أغنية مطلوبة :All of Me لـJohn Legend

أفضل فيديو كليب مطلوب :Shake It Off لـ Taylor Swift

أفضل أغنية R&B : لـ Pharrell Williams Happy

أفضل أغنية راب :Fancy لـ Iggy Azalea وCharli XCX

أفضل أغنية لموسيقى الريف:Burnin’ It Down لـJason Aldean

أفضل أغنية روك :Take Me to Church لـHozier

أفضل أغنية لاتينية:Bailando لـEnrique Iglesias وDescemer Bueno وGente de Zona

أفضل أغنية DANCE/ELECTRONIC لـDJ Snake وLil Jon وهي Turn Down For What

أفضل ترنيمة مسيحية:Something in the Water لـCarrie Underwood

أفضل ألبوم لموسيقى الريف :Old Boots, New Dirt لـJason Aldean

أفضل ألبوم روك:Ghost Stories لـColdplay

أفضل ألبوم لاتيني :انريكي ايغليسياس Sex and Love

أفضل ألبوم DANCE/ELECTRONIC لـLindsey Stirling عن Shatter Me

أفضل ألبوم ترانيم مسيحية:Anomaly لـLecrae

صدارة قائمة أفضل 100 أغنية : All About That Bass لـMeghan Trainor

أفضل أغنية رقمية :All About That Bass لـMeghan Trainor

أفضل أغنية إذاعية :Stay With Me لـ Sam Smith

أفضل ألبوم R&B لـ Pharrell Williams عن G I R L

أفضل ألبوم راب :2014 Forest Hills Drive لجاي كول

جائزة الإنجاز الخاصة: Taylor Swift

صدارة أفضل 100 فنانة أو فنانة : Taylor Swift