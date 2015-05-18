تايلور سويفت تحصد 8 جوائز في بيلبورد
الإثنين 18-05-2015 17:43
حصدت النجمة العالمية Taylor Swift حصة الأسد في حفل توزيع جوائز Billboard في لاس فيغاس.
وفازت النجمة بـ8 جوائز أساسية، وهي على الشكل التالي: "أفضل فنانة" و"صدارة قائمة بيلبورد لأفضل 200 فنان أو فنانة" و "صدارة قائمة بيلبورد لأفضل 200 ألبوم" و "أكثر فيديو كليب أغنية طلباً" و "أفضل فنانة أنثى"، إضافة إلى "أفضل فنانة للأغاني الرقمية" و"صدارة قائمة بيلبورد لأفضل 100 فنان أو فنانة" و "جائزة الإنجاز الخاص التي تقدم بناءً على تصويت الجمهور".
وحاز Sam Smith وIggy Azalea وPharrell Williams على 3 جوائز لكل منهم .
وهذه لائحة مفصلة بأسماء الفائزين:
أفضل فنان أو فنانة : Taylor Swift
أفضل فنان أو فنانة جديد: Sam Smith
أفضل فنان (رجل): Sam Smith
أفضل فنانة (أنثى): Taylor Swift
أفضل فرقة موسيقية أو ثنائي موسيقي :One Direction
صدارة قائمة بيلبورد لأفضل 200 فنان أو فنانة : Taylor Swift
صدارة قائمة بيلبورد لأفضل 100 فنان أو فنانة:ميغان تراينور
أفضل فنانة للأغاني الرقمية : Taylor Swift
أفضل فنانة للأغاني الإذاعية: John Legend
أفضل فنان أو فنانة في الجولات الموسيقية: فرقة One Direction
أفضل فنان أو فنانة على مواقع التواصل الاجتماعي: Justin Bieber
أكثر فنان أو فنانة طلباً : Iggy Azalea
أفضل فنان أو فنانة R&B: Pharrell Williams
أفضل مغني أو مغنية راب: Iggy Azalea
أفضل فنانة أو فنان لموسيقى الريف: Florida Georgia Line
أفضل مغني أو مغنية روك : Hozier
أفضل فنان أو فنانة لاتيني: Romeo Santos
أفضل فنان أو فنانة DANCE/ELECTRONIC: Calvin Harris
أفضل فنان للترانيم المسيحية: Hillsong United
الألبوم الذي تصدر قائمة بيلبورد لأفضل 200 ألبوم:1989 للنجمة Taylor Swift
أفضل تسجيل صوتي :Frozen
أكثر أغنية مطلوبة :All of Me لـJohn Legend
أفضل فيديو كليب مطلوب :Shake It Off لـ Taylor Swift
أفضل أغنية R&B : لـ Pharrell Williams Happy
أفضل أغنية راب :Fancy لـ Iggy Azalea وCharli XCX
أفضل أغنية لموسيقى الريف:Burnin’ It Down لـJason Aldean
أفضل أغنية روك :Take Me to Church لـHozier
أفضل أغنية لاتينية:Bailando لـEnrique Iglesias وDescemer Bueno وGente de Zona
أفضل أغنية DANCE/ELECTRONIC لـDJ Snake وLil Jon وهي Turn Down For What
أفضل ترنيمة مسيحية:Something in the Water لـCarrie Underwood
أفضل ألبوم لموسيقى الريف :Old Boots, New Dirt لـJason Aldean
أفضل ألبوم روك:Ghost Stories لـColdplay
أفضل ألبوم لاتيني :انريكي ايغليسياس Sex and Love
أفضل ألبوم DANCE/ELECTRONIC لـLindsey Stirling عن Shatter Me
أفضل ألبوم ترانيم مسيحية:Anomaly لـLecrae
صدارة قائمة أفضل 100 أغنية : All About That Bass لـMeghan Trainor
أفضل أغنية رقمية :All About That Bass لـMeghan Trainor
أفضل أغنية إذاعية :Stay With Me لـ Sam Smith
أفضل ألبوم R&B لـ Pharrell Williams عن G I R L
أفضل ألبوم راب :2014 Forest Hills Drive لجاي كول
جائزة الإنجاز الخاصة: Taylor Swift
صدارة أفضل 100 فنانة أو فنانة : Taylor Swift
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