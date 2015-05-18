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انفراجة في أزمة رد أموال عملاء شركة «ستار كابيتال»

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انفراجة في أزمة رد أموال عملاء شركة «ستار كابيتال» انفراجة في أزمة رد أموال عملاء شركة «ستار كابيتال»

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامى بالنقض، بصفته وكيلا عن شركة «ستار كابيتال» للاستشارات المالية، والتي يمثلها هاني لطفي عواد، بطلب الي المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية للموافقة على فتح حساب لاستقبال التحويلات التي سترد من الخارج، لسداد مستحقات عملاء الشركة.

وسيبدأ ضخ هذه التحويلات بعد شهر من الموافقة على الطلب، كما سيتم سداد كافة مستحقات العملاء في خلال ثلاثة أشهر بحد أقصى والتمس بعد سداد كافة المديونيات، أن يتم حفظ جميع البلاغات ووقف جميع الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة الموقرة ضد موكله.

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